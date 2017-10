Barrick Gold: Das sollten Anleger unbedingt beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Liebe Leser,

Barrick Gold ist in den vergangenen Handelstagen zusehends unter die Räder gekommen. Jetzt könnte laut Charttechnikern sogar ein Kursrutsch bis auf 10 Euro drohen. Ohne weitere Nachrichten musste der Wert binnen einer Woche einen Rücksetzer um 8 % hinnehmen. Innerhalb von zwei Wochen ist der Kurs um 12 % nach unten gerutscht. Damit summiert sich das Minus im Jahresverlauf auf deutliche 19 %. Jetzt wird es mangels neuer Nachrichten noch einmal richtig düster für den Goldminen-Titel. Immerhin konnte die Aktie an diesem Montag einen weiteren Kursrutsch fürs Erste verhindern und stattdessen ein paar Cent aufsatteln.

Charttechnische Analysten befürchten jedoch das Schlimmste. Sie sehen keine Unterstützung, auf die Barrick Gold noch zurückgreifen könnte. Die Aktie hatte im Freitagshandel auf Schlusskursbasis ein neues 1-Jahres-Tief bei 12,65 Euro markiert. Damit befinde sich der Wert geradewegs auf dem Weg zu den runden 10 Euro. Sollten auch diese nicht halten, wird es kaum mehr Haltelinien geben. Nach oben ist der Weg zudem durch zahlreiche Widerstände versperrt. So zeigen sich vor allem im Bereich um 14 Euro hartnäckige Hürden, die den Kurs über Monate hinweg ausbremsten.

Technische Analysten: Klarer Abwärtstrend

Auch technische Analysten sind sehr skeptisch. Denn die Aktie befindet sich im klaren Baisse-Modus. Alle Trendpfeile sind abwärts gedreht. Demnach sieht es sehr düster aus und neue Rekordtiefs sind in Sicht!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.