Barrick Gold: Der nächste Absturz in Richtung 15 US-Dollar?

Lieber Leser,

die Barrick Gold-Aktie bleibt trotz eines stabilen Goldpreises ein wenig angeschlagen. Das kann zum Teil an der Tansania-Sache liegen, allerdings schwächelt die Aktie bereits seit geraumer Zeit. Denn die Erwartungen für das aktuelle Jahr sind nicht gerade hoch gesteckt. Die Produktion soll geringer ausfallen als in 2016. Und wohin sich der Goldpreis in der nahen Zukunft bewegen wird, ist noch ungewiss.

Die nächste Unterstützung ist die wichtigste

Ein technischer Ausbruch aus dem mittelfristigen technischen Dreieck im Goldpreis nach oben könnte auch neue Impulse für die Barrick Gold-Aktie bedeuten. Bleiben diese Impulse aus, so könnte der nächste Abverkauf den Aktienkurs durchaus unter 15 US-Dollar drücken. Dabei haben wir, falls es dazu kommt, den 200-Wochendurchschnitt ins Auge gefasst. Dieser verläuft derzeit in etwa bei 14,50 US-Dollar je Aktie.

Diese Unterstützung dürfte auch gleichzeitig die wichtigste in dem aktuellen Korrekturtrend sein. Denn wenn der 200-Wochendurchschnitt nicht gehalten werden kann, würde sich der Aktie nach markttechnischen Kriterien erneut im Abwärtstrend befinden. Wir gehen zwar nicht davon aus, dass es dazu kommt. Aber vorsichtig werden sollte man in diesem Fall schon.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.