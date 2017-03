Barrick Gold mal wieder stärker als der Goldpreis!

Lieber Leser,

in den vergangenen Handelstagen hat sich die Aktie von Barrick Gold vergleichsweise gut entwickelt. Das Unternehmen hätte angesichts des fallenden Goldpreises nach Meinung fundamentaler Analysten möglicherweise etwas Terrain einbüßen sollen. Dies ist jedoch nicht passiert, das Plus der zurückliegenden Handelswoche liegt bei mehr als 1 %.

Barrick Gold: Noch immer im Aufwärtstrend

Vielmehr ist Barrick Gold zumindest auf Basis der mittel- und langfristigen Analyse aus technischer Sicht noch immer im Aufwärtstrend. Der Vorsprung auf den trendentscheidenden GD200, den gleitenden Kursdurchschnitt für 200 Tage, ist mit etwa 3 % allerdings nur hauchdünn. Hier sehen technische Analysten derzeit eine Schwäche bei Barrick Gold.

In den mittelfristigen zeitlichen Horizonten hat Barrrick Gold den Aufwärtstrend noch deutlicher verteidigen können. Der Vorsprung auf den GD100, der den gleitenden Kursdurchschnitt aus den zurückliegenden 100 Tagen misst, beträgt weiterhin gute 7 %. Charttechniker verweisen zusätzlich darauf, dass die Aktie in Höhe von 17,00 Euro nunmehr einen Boden erreicht haben könnte. Sollten die Kurse wieder nach oben abdrehen, wäre ein Turnaround in Richtung des aktuellen 6-Monats-Hochs bei 19,19 Euro möglich.

Daher befindet sich Barrick Gold derzeit noch knapp im grünen Bereich, meinen technische und charttechnische Analysten.

Vergessen Sie Microsoft und andere Top-Werte!

Andere Anleger haben mit Mick Knauffs „7 Top-Aktien für 2017“ bereits enorme Gewinne eingefahren. Aktien-Profi Knauff ist sich sicher: „Das sind die 7 besten Aktien für 2017 für langfristige Gewinne!“ Erfahren Sie jetzt die Namen der 7 Aktien in seinem GRATIS-Report!

„7 Top-Aktien für 2017“ jetzt HIER anfordern! GRATIS!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.