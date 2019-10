Barrick Gold: Das könnte der Start der nächsten Rallye sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Nachdem die Barrick Gold-Aktie Ende August bei 20,07 US-Dollar ein neues Jahreshoch markierte, ging der Wert in eine Korrektur über. Sie hielt den gesamten September über an und ließ den Kurs auf die 50-Tagelinie zurückfallen. Diese wurde mehrfach unterschritten, aber nie so weit, dass die Bullen ernsthaft in Bedrängnis gerieten.

Am Freitag konnte der 50-Tagedurchschnitt bei 17,64 US-Dollar nach einer



