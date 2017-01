Barrick Gold kämpft mit der bullischen Flagge!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Gewachsene Profitabilität : Barrick Gold ist im Vergleich zur Peer-Gruppe nach wie vor hoch verschuldet. Doch zum einen konnte das Unternehmen seinen Schuldenberg in den vergangenen beiden Jahren deutlich abbauen. Zum anderen liegen die Rückzahlungsfristen der noch offenen Verbindlichkeiten weit in der Zukunft. Daher rückt nun der Wertzuwachs des Bergbaukonzerns zunehmend in den Fokus der Anleger. Das Unternehmen hat sehr erfolgreich seine Produktionskosten gesenkt und kann dadurch auch bei niedrigeren Goldpreisen erhöhte Umsätze vorweisen.

Knackt Barrick Gold nun in naher Zukunft diese kritische Marke? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

