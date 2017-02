Barrick Gold: Das ist spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

die Spannung steigt – denn bei Barrick Gold stehen nun die neuesten Quartalszahlen an! Dabei wird es wahrscheinlich insbesondere wieder eine Zahl sein, die im Interesse der Anleger(innen) stehen dürfte: Der Gewinn pro Aktie! Wird es da wie im Vorjahresquartal einen Wert von 0,08 Dollar geben, oder werden es über 0,20 Dollar, wie einige prognostizieren? Bald werden wir es wissen! Doch tiefschwarze Zahlen dürften es jedenfalls werden, denn Barrick Gold profitiert eindeutig vom gestiegenen Goldpreis. Dies umso mehr, als die Produktionskosten bei Barrick Gold im Branchenvergleich durchaus niedrig sind. Konkret:

Die neuen Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet

Barrick Gold selbst hat Ende Januar eine Prognose für die 2016er Zahlen abgegeben. Dabei wurden als Förderkosten bei Gold (all in sustaining costs) Werte im Bereich 740 bis 775 Dollar je Feinunze Gold genannt. Das ist die Basis für hohe Gewinne mit den eigenen Goldminen! Die reinen Cash-Kosten der Förderung sollen bei lediglich 540 bis 565 Dollar je Feinunze Gold liegen. Doch diese Zahl ist mit Vorsicht zu genießen, denn natürlich gibt es auch Abschreibungen und es gibt Folgekosten (z.B. Beseitigung von Umweltschäden), die derzeit zwar nicht Cash-wirksam sind, aber voraussichtlich Ausgaben in der Zukunft bedeuten.

