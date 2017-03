Barrick Gold: Das ist jetzt kein gutes Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

der Goldpreis hat, wie wir berichtet haben, ein zweites Mal an der 200-Tagelinie gedreht und damit ein technisches Doppel-Top ausgebildet. Der Goldpreis wird derzeit durch einen festeren US-Dollar gebremst. Ein ähnliches Bild zeigt sich nun auch in der Barrick Gold-Aktie. Diese hat ein tieferes Hoch ausgebildet, was auf weiteren Abwärtsdruck hindeutet.

Aktie muss wieder über 20 US-Dollar je Aktie

Minenwerte scheinen ohnehin nur bedingt auf die letzte Erholung im Goldpreis reagiert zu haben. Das ist oft kein gutes Signal. Anleger erhoffen sich wohl nicht viel von der Erholung. Für die Barrick Gold-Aktie heisst das aber, sie sollte nun zügig in Richtung 20 US-Dollar je Aktie und darübersteigen, bevor die Kapitulation beginnt.

Positiv hingegen ist, dass die Aktie durch die beiden langfristigen Tagedurchschnitte (100, 200) im Preisbereich zwischen 17-18 US-Dollar je Aktie unterstützt wird. Diese sind zwar nicht so relevant wie die langfristigen Wochendurchschnitte, kurzfristig könnten sie dennoch den Kursverfall abbremsen, falls es dazu kommt. Daraus folgt aber auch, dass es unterhalb von 17 US-Dollar je Aktie kritisch wird.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.