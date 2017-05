Barrick Gold: Das ist jetzt die Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Während die Akteure am US-Aktienmarkt so tun, als wäre alles im Umfeld eitel Sonnenschein, erkennen immer mehr Anleger, dass in Wahrheit schon die ersten Blitze zucken, die ein Unwetter ankündigen. Dass die Börsen in Europa heute Vormittag aus scheinbar heiterem Himmel unter Druck geraten, belegt das ebenso wie der Umstand, dass Gold hartnäckig in Schlagdistanz zur mittelfristigen Abwärtstrendlinie bei 1.259 US-Dollar bleibt. Und wenn Gold diese Linie deutlicher überwinden sollte, ist das die Chance für Barrick Gold, seine Bodenbildung abzuschließen.

Die Aktie des kanadischen Goldminen-Riesen (ISIN CA0679011084) war nach wenig beeindruckenden Quartalszahlen Ende April unter Druck geraten, konnte sich aber auf Höhe der Nackenlinie des Doppeltiefs vom November/Dezember stabilisieren. Das alleine ist zwar eine Chance, aber die will eben auch genutzt sein. Wenn nach Europa heute Nachmittag auch die Wall Street wackeln sollte, ist das der Moment, an dem die „Gold Bugs“ zeigen können, wo hier der „sichere Hafen“ ist. Sehen wir uns den Chart an:

Vergangene Woche wurde Barrick Gold im Zuge des kräftigen Rücksetzers der US-Bären bis an das Zwischentief vom März bei 17,35 US-Dollar getragen, dort aber erst einmal abgewiesen. Das ist die Marke, die Barrick „knacken“ muss, das und die knapp darüber bei 17,58 US-Dollar verlaufende 200-Tage-Linie. Gelingt das, wäre zwar der Weg nach oben nicht völlig frei, aber ein wichtiger Schritt geschafft. Bis in die Region 18,95/19,53 US-Dollar hätte die Aktie dann nach oben erst einmal Luft … aber sollte es jetzt zu einer richtigen Gold-Rallye an und über die Region 1.300 US-Dollar kommen, wäre bei Barrick Gold nach oben nichts unmöglich!

