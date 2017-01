Barrick Gold: Das ist gut angelegtes Geld!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

in den vergangenen beiden Jahren setzte sich Barrick Gold selbst gnadenlos auf Diät. Das Unternehmen wollte die Betriebskosten drastisch absenken und die Schulden um 5 Mrd. Dollar reduzieren. Beides ist gelungen. Dieses Vorgehen hatte allerdings seinen Preis.

Endlich wieder Investitionen

Der Minenbetreiber trennte sich von etlichen Beteiligungen, die nicht mehr profitabel genug erschienen. Dies schlug sich natürlich auch in der Fördermenge und damit dem Gesamtumsatz nieder. Doch neues Jahr, neues Glück. Endlich investiert das Unternehmen wieder. Es handelt sich um eine vielversprechende Mine, wenn man den ersten Studien Glauben schenken darf.

Das 30.000 Hektar große Feld liegt in der kanadischen Provinz Quebec, 85 Kilometer südwestlich von Kuujiuaq. Laut den Untersuchungen weisen insbesondere die Sedimentschichten zwischen 3 und 7 Meter Tiefe einen enorm hohen Goldanteil auf. Er beträgt zwischen 8,1 und 10,7 g/t. Barricks Kooperationspartner Osisko Mining spricht schon von einem neuen „Homestake“, eine der legendären Goldminen in der Geschichte.

Die Vereinbarung mit der im TSX notierten Osisko Mining sieht vor, dass Barrick Gold zunächst 15 Mio. Dollar zur Erschließung der Mine investiert. Dafür erhalten die Kanadier 70 % an dem Joint Venture beider Firmen, welches das Vorkommen ausbeutet. Angesichts der besagten Qualität der Golderze dürfte es sich für Barrick um gut angelegtes Geld handeln.

