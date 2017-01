Barrick Gold gibt sich keine Blöße!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Barrick Gold hat einen ersten Einblick in die Bilanz für das Geschäftsjahr 2016 gewährt. Der vollständige Bericht wird am 16. Februar folgen. Laut der Mitteilung erreichte das Bergbauunternehmen bei allen wichtigen Kennziffern das obere Ende der eigenen Zielvorgaben.

Markterwartungen erfüllt

So betrug die Fördermenge 2016 in Bezug auf Gold 5,52 Mio. Unzen. Auf das 4. Quartal entfielen 1,52 Mio. Unzen. Zur Erinnerung: Der Vorstand hatte für 2016 eine Gesamtfördermenge von 5,25 bis 5,55 Mio. Unzen in Aussicht gestellt. Diese Prognose hat man somit deutlich erfüllt, auch wenn die Zahlen noch vorläufig sind.

Bei den Produktionskosten erreichte man das untere Ende des Zielkorridors, was in diesem Fall natürlich von Vorteil ist. Bei den Aufwendungen für die laufenden Kosten wird man vermutlich bei etwa 740 Dollar pro Unze Gold liegen. Die Zielvorgabe erstreckte sich von 740 bis 775 Dollar.

Das Kupfergeschäft spielt bei Barrick hinsichtlich der Erlöse eine eher untergeordnete Rolle, sollte aber dennoch bei einer Betrachtung der Unternehmenszahlen nicht fehlen. So betrug die Gesamtfördermenge im vergangenen Jahr voraussichtlich 415 Mio. Pfund. Das Unternehmen hatte 380 bis 430 Mio. Pfund prognostiziert. Die Gesamtaufwendungen lagen zwischen 2 und 2,20 Dollar je Pfund.

Kurzum: Es hat den Anschein, als könne Barrick am 16. Februar Zahlen präsentieren, die den derzeitigen Aufschwung des Aktienkurses auch substanziell rechtfertigen werden.

