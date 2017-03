Barrick Gold: Ein gefährliches Zeichen?

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

fundamental sind die Berichte zur beliebten Goldminen-Aktie Barrick Gold derzeit überschaubar. Auf Basis der Marktdaten jedoch entwickelt sich der Titel zu einem interessanten Fall. Nachdem die Aktie kürzlich erst unter die 20-Tage-Linie gefallen war, brach sie jetzt durch die 38-Tage-Linie nach unten. Dies gilt kurzfristig als deutliches Abwärtstrendsignal, weshalb sich auch die Verkaufsaufträge an den Märkten häuften.

Barrick Gold: Neues 6-Monats-Hoch als Umkehrpunkt?

Dabei hatte Barrick Gold erst am 20. Februar ein neues 6-Monats-Hoch errungen. Ausgehend von diesem Kurs in Höhe von 19,19 Euro jedoch kehrte die Aktie um und baute den Abstand zu diesem Top wieder auf mehr als 10 % aus. Innerhalb einer Woche beträgt das Minus immerhin ebenfalls knappe 10 %, während Barrick Gold per Jahresbeginn noch mit einem Plus von etwa 9 % glänzt.

Das Unternehmen ist abhängig vom Goldpreis, nur schwankt der Preis des gelben Metalls nicht so stark wie Barrick Gold. Deshalb ist auch die Charttechnik wichtig. Vor zwei Wochen durchbrach die Aktie eine vom Dezember-Tief ausgehende Aufwärtstrendgerade nach unten.

Charttechniker sehen darin ein gefährliches Zeichen und konnten sich bestätigt fühlen. Nun dürfte es darauf ankommen, ob bei 17,00 Euro ein Boden ausgebildet wird. Ansonsten könnten 16,00 Euro aus Sicht der Charttechnik einen Boden anbieten.

Die Aktie ist trotz eines langfristigen Aufwärtstrends nun im neutralen Bereich.

Ein Gastbeitrag von Frank Holbaum.

Ihr Robert Sasse