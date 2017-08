Barrick Gold: Ein charttechnisch bedeutendes Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Liebe Leser,

Barrick Gold hat in den zurückliegenden Handelssitzungen wieder etwas zugelegt. Die Aktie konnte ein Kursplus von 2 % für sich verbuchen. Nachrichten zum Unternehmen hat es kaum welche gegeben, dennoch scheint es wieder leicht aufwärts zu gehen, nachdem das Papier in den zurückliegenden sechs Monaten satte 23 % abgegeben hatte.

Barrick Gold wird allerdings von fundamentalen Analysten in den Bankhäusern kaum beachtet und bewertet, sodass sich wenig Anhaltspunkte für die Fundamentaleinschätzung ergeben. Die Aktie fällt in erster Linie dadurch auf, dass Charttechniker mittlerweile einen deutlich ausgeprägten Boden für den Kurs ausgemacht haben. Bei knapp unter 14 Euro versuchte die Aktie mehrfach, noch weiter zu fallen und wurde jeweils aufgefangen. Dies ist ein charttechnisch bedeutendes Signal und weist den Weg zu einer Erholung. Wichtig allerdings ist aus Sicht der Charttechnik nunmehr, dass die Hürde in Höhe von 15 Euro wieder überwunden wird. Erst darüber sei der Weg zu früheren Tops wie 18,97 Euro wieder frei. Dort war am 12. April 2017 das aktuell gültige 6-Monats-Hoch markiert worden. Der Abstand beläuft sich auf 24 %.

Barrick Gold: Technisch besser als gedacht

Der danach einsetzende Abwärtsmarsch hatte viele Analysten irritiert. Technische Analysten indes verweisen darauf, dass Barrick Gold mittlerweile kurzfristig in jeder Hinsicht wieder den Aufwärtstrend erreicht hat. Darum sei ein Comeback nach oben jederzeit möglich.

Daher ist die Aktie im Übergang in den grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.