Barrick Gold: Zwei Schritte vor, einen zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Die Barrick Gold-Aktie konnte in der Vorwoche nur begrenzt von den wachsenden geopolitischen Spannungen zwischen dem Iran und den USA profitieren. Der Kurs verbesserte sich zwar am Freitag auf ein neues 10-Wochenhoch bei 18,96 US-Dollar, doch der Kursanstieg wurde im Verlauf des Tages wieder abverkauft, sodass die Aktie am Ende mit einem Wochenschlusskurs von nur noch 18,57 US-Dollar aus dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung