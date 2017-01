Barrick Gold: Zahlen stehen an!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Barrick Gold teilte zu Wochenbeginn mit, dass die Zahlen für das vierte Quartal 2016 am 15. Februar veröffentlicht werden sollen. Da bin ich mal gespannt. Denn mit den Zahlen für das letzte Vierteljahr 2016 liegen dann auch die Werte für das Gesamtjahr vor. Und damit lässt sich vergleichen, ob Barrick Gold die selbst gesetzten Richtwerte (= „Guidance“) für 2016 erreicht hat – oder eben nicht. Die Guidance hatte für die Goldproduktion Förderkosten (genauer gesagt: „all-in-sustaining-costs“) in Höhe von 740-755 Dollar je Feinunze prognostiziert. Deshalb gefällt mir bei einem Vergleich der Goldminen-Aktien auch Barrick Gold – denn die Produktionskosten sind da im Branchenvergleich relativ niedrig (natürlich gibt es auch noch günstigere, kleinere Anbieter).

Barrick Gold: Am 15. Februar soll es die Q4 2016-Zahlen geben

Was einige nicht so sehr beachten: Barrick Gold ist auch ein großer Kupfer-Produzent. Laut der „Guidance“ des Manamgents sollten 2016 380-430 Mio. pounds (etwas weniger als ein Pfund) Kupfer gefördert werden. Da wiederum sollten die „all-in-sustaining-costs“ bei 2,00 bis 2,20 Dollar je pound liegen. Es wird sich dann zeigen, ob diese Werte erreicht werden konnten oder eben nicht. Und interessant wird auch werden, ob das Management dann am 15. Februar eine neue Guidance für 2017 geben wird.

