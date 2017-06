Barrick Gold: Wieder keine Wende? Abwarten, das kann noch kommen

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Die Aktie des kanadischen Goldminenriesen Barrick Gold (ISIN CA0679011084) hängt am Goldpreis. Und Gold wiederum hängt sehr oft an der Spekulation der großen Adressen. Gerade dann, wenn es an den Aktienmärkten eng wird, versucht man gerne, Gold zu drücken, um zu suggerieren, dass alles in bester Ordnung ist mit dem Ziel, wackelnde Trends am Aktienmarkt zu retten. Wenn das aber mal schiefgeht, kann Gold zur Rakete werden – und Barrick Gold in seinem Schlepptau ebenso. Und genau das könnte jetzt passieren.

Das muss es nicht, immerhin erreichte der Dow Jones am Freitagabend einen neuen Verlaufs- und Schlussrekord. Aber dass die Technologieaktien der Nasdaq plötzlich einbrachen, ist ein Warnsignal. Wenn es nicht gelingt, diese Delle blitzschnell auszubügeln, kann Gold, das keineswegs zufällig genau auf Höhe des bisherigen Jahreshochs, das im April erreicht wurde, nach unten abgewiesen wurde, auf dem Absatz kehrtmachen – und Barrick Gold würde sein zunächst abgebrochenes Doppeltief doch noch vollenden. Sehen wir uns den Chart an:

Die Linie, über die Barrick hinaus muss, ist messerscharf umrissen: 17,35/17,40 US-Dollar gilt es zu überbieten. Dann wäre der Widerstand in Form des Zwischentiefs vom März, des Wendepunkts vom Mai und der 200-Tage-Linie überwunden, das bis dahin nur potenzielle Doppeltief vollendet und der Weg in die Region 18,95/19,50 US-Dollar frei.

Sollte die „Trump-Blase“ am Aktienmarkt jedoch platzen, wäre ein solches Kursziel nicht mehr als eine erste Etappe – dann ginge nach oben mehr, womöglich viel mehr. Hier auf der Lauer zu liegen sollte sich lohnen – über 17,40 US-Dollar hätten risikofreudige Trader ihre Chance!

