Barrick Gold: Wie fällt die aktuelle Bewertung aus?

Liebe Leser,

im letzten Artikel haben wir uns die Pläne für den Schuldenabbau von Barrick Gold angeschaut. Das Unternehmen will bis 2018 die Schulden auf 5 Mrd. US-Dollar drücken. Es kommt daher unweigerlich zu Produktionskürzungen. Erst in 2019 rechnet Barrick mit einer steigenden Goldproduktion. Schauen wir uns an, wie die Bewertung im Vergleich zu den Peers ausfällt. In solchen Geschäftsfeldern wird in der Regel das erwartete EV/EBITDA herangezogen.

Barricks erwartetes 2017e EV/EBITDA liegt bei 6,8. Dieses liegt auf der Höhe des langfristigen (5 Jahre) Durchschnitts. Auch wenn sich das positiv anhört, sollte man bedenken, dass sich diese Bewertung trotzt des Schuldenabbaus und den Verbesserungen im operativen Bereich ergibt. Zum Vergleich: Die Peers Goldcorp, Newmont Mining, Kinross Gold werden jeweils zu einem erwarteten EV/EBITDA von 9,7 ,8,6 und 5,2 gehandelt. Die Barrick Gold Aktie wird daher derzeit im Vergleich günstiger bewertet als die drei Peers.

Fazit

In dieser Artikelreihe haben wir erfahren, dass sich Barrick Gold weiterhin in einem Prozess der Bilanzumstrukturierung befindet, die aber gleichzeitig mit einer geringeren Produktion in den nächsten anderthalb Jahren zusammenfällt. Zusätzliche Sorgen bereiten die Probleme rund um die Mine in Argentinien sowie indirekt die Acacio Mine. Diese bergen das Risiko einer weiter nach unten angepassten Produktions-Guidance im Laufe des Jahres. Die Barrick Gold Aktie bleibt daher weitestgehend vom Goldpreis abhängig und es ergibt Sinn, warum einige der Peers in diesem Jahr besser perfomt haben.

Die Bewertung des Unternehmens deutet im Vergleich zu den Peers eine günstige Einstiegschance, jedoch bleibt die Bewertung weiterhin auf der Höhe des langfristigen Durchschnitts trotz des Schuldenabbaus und der operativen Verbesserungen. Da ist noch Luft nach unten.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.