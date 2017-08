Barrick Gold: Werden noch diese Woche die Weichen gestellt?

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Es hat schon wieder nicht für den Ausbruch der Barrick-Gold-Aktie (ISIN: CA0679011084) über die charttechnische Hürde gereicht, die ihr den Weg zu einer eindrucksvollen Rallye versperrt. Und natürlich basierte das auf den Kursbewegungen des Goldpreises, denn das Gros an Umsatz und Gewinn macht der kanadische Minenriese mit Gold. Aber noch ist hier nichts verloren. Noch kann Barrick diese Widerstandslinie bei 17,35 US-Dollar mit nur einem starken Handelstag bezwingen. Ist das aber realistisch?

Es ist zumindest möglich. Falls Gold wieder anzieht, ist hier nach oben nichts unmöglich, immerhin ist jeder US-Dollar, den der Goldpreis steigt, für Barrick Gold ein Plus mit Hebelwirkung, weil deren Kasse ja erst ab dem Break Even der Produktionskosten zu klingeln beginnt. Was Gold selbst angeht, müsste das bisherige, bereits mehrfach und zuletzt am vergangenen Freitag vergebens angegangene Jahreshoch bei 1.296 US-Dollar als Widerstand herausgenommen werden. das nächste markantere Kursziel wären dann 1.337 US-Dollar – und das wäre für die Barrick-Aktie eine ideale Basis für eine Rallye. Aber:

Das müsste eben erst einmal gelingen. Klappt es, wäre Barrick Gold nach Schlusskursen klar über dem Widerstand bei 17,35 US-Dollar wieder klar bullish. Klappt es nicht, wäre eine Short-Trading-Chance greifbar. Der Chart zeigt die derzeit bei 15,50 US-Dollar verlaufende, aus dem Dezember stammende Aufwärtstrendlinie. Würde die Aktie parallel zu einem deutlich abrutschenden Goldpreis unter diese Linie fallen, könnten sich risikofreudige Trader alternativ einen kurzfristigen Short-Trade überlegen. Noch aber haben die Bullen die leicht besseren Karten – und die Entscheidung, ob dieser Ausbruch nach oben gelingt oder nicht, kann durchaus noch in dieser Woche fallen.

