Barrick Gold: Weiterer Ausbruchsversuch nicht auszuschließen – die Chartanalyse!

Liebe Leser,

der Goldpreis kann sich derzeit nicht so recht entscheiden. Warum das so ist, liegt an einigen Faktoren, die ich im Rahmen anderer Artikel besprochen habe. In diesem Beitrag schaue ich mir die technische Ausgangslage in der Barrick Gold Aktie an, ohne den Goldpreis zu berücksichtigen. Es ist klar, dass es ohne einen nachhaltigen Anstieg im Goldpreis auch die Barrick Gold Aktie kaum zum Ausbruch schaffen wird, zumal sie gemäß einigen Multiplikatoren am höchsten von den großen Peers bewertet wird.

Konsolidierung weiterhin intakt

Markttechnisch betrachtet ist zum einen positiv, dass die Aktie den Kursbereich bei 15 US-Dollar je Aktie bisher nicht unterschritten hat. Somit kann der Charakter einer Konsolidierung aus meiner Sicht weiterhin angenommen werden. Ein weiterer Ausbruchsversuch nach oben ist folglich nicht auszuschließen. Dieser würde im ersten Schritt bei Kursen oberhalb von 18,50 US-Dollar je Aktie stattfinden, der aber dann im Bereich des Doppelhochs bei 20 US-Dollar je Aktie auf einen Widerstand treffen würde. Erst der Ausbruch über diesen Widerstand würde sodann den Aufwärtstrend und das Ende der Konsolidierung bestätigen.

Wahrscheinlichkeiten sind keine Sicherheiten

Wie immer der Hinweis: Ein Ausbruch ist für mich immer erst dann bestätigt, sofern der Wochenschlusskurs oberhalb des Ausbruchsniveaus notiert. Und selbst dann sollten Sie bedenken: An der Börse werden Wahrscheinlichkeiten gehandelt und keine hundertprozentigen Sicherheiten. Das gilt natürlich auch für die technische Analyse.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.