Barrick Gold: Was wird die Zukunft bringen?

wie eine Bombe schlugen in der letzten Woche die Nachrichten zu Barrick Gold bei den Aktionären ein, denn der Goldpreis tut sich auch im neuen Jahr schwer mit einer ernsthaften Erholung. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche Barrick Gold und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Wankelmütiges Gold: Zuletzt ging es im Handel auf und ab für das Edelmetall, mit 1.148 USD je Feinunze bleibt das Niveau aber niedrig. Auch Barrick Gold musste deshalb, was den Aktienkurs betrifft, vor allem in den letzten sechs Monaten Federn lassen. Dieser Situation sind auch die geopolitischen Ungewissheiten und steigenden Zinsen in den USA nicht gerade hilfreich.

Besserung in Sicht? Dass der Goldpreis wieder steigen wird, ist klar, doch wann? Barrick Gold muss jedenfalls abwarten, denn der Minenbetreiber ist beim Aktienkurs abhängig vom Gold. Pluspunkte konnte der größte Goldförderer der Welt jedoch durch eine sinnvolle Umstrukturierung des Unternehmens samt nachhaltigem Schuldenabbau sammeln.

Alle, die noch auf Gold setzen und eine Erholung gezielt ausnutzen wollen sind mit Barrick Gold gut beraten, vor allem da die Aktien der Goldförderer besser abgeschnitten haben als das Gold selbst. Doch welche Risiken gibt es? Wir halten Sie informiert.

