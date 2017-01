Barrick Gold: Was bringt Trump?

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Liebe Leser,

überraschende News gab es in der letzten Woche bei Barrick Gold, denn der Kurs konnte sich deutlich verbessern. Jetzt wartet man gespannt ab, was die Amtseinführung von Donald Trump an potentiellen Änderungen mit sich bringt. Hier sind die wichtigsten diesbezüglichen Nachrichten, die letzte Woche Barrick Gold bewegt haben:

Kurssteigerung! In der vergangenen Woche konnten sich die Nachrichten, als auch die Aktienkurse von Barrick Gold deutlich verbessern. Wie es weitergeht hängt nun auch eng mit der Amtseinführung von Donald Trump zusammen.

Nachrichtenflaute! Viele Neuigkeiten gibt es bei Barrick derzeit nicht. Doch schon bald könnte einiges auf die Aktie zukommen. Schließlich wird sich eine Donald Trump-Regierung in jedem Fall auch an der Börse bemerkbar machen.

Top oder Flop? Wenn Trump erstmal im Weißen Haus sitzt, dann könnte dies den aktuellen Aufwärtstrend bei Barrick Gold entweder beschleunigen oder auch ins Gegenteil umschlagen. Immerhin ist jedoch bei den Kursen der Aktie von Barrick Gold schon Besserung in Sicht. Gerade in der letzten Woche war eine deutliche Verbesserung beim Kurs festzustellen.

Dass der Kurs angestiegen ist, hing vor allem mit dem Widererstarken des Goldpreises zusammen. Kann Barrick Gold weiter punkten wenn Trump in den USA etwas zu sagen hat? Wir bleiben für Sie dran.

