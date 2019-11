Barrick Gold: Verkauf von Milliardenprojekt an Saracen

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Die beiden größten Goldminenkonzerne zusammen in einer News mit einem Junior-Produzenten, das ist selten. Der zweitgrößte Goldminenkonzern Barrick Gold (WKN: 870450) macht mit dem Konzernumbau ernst und verkauft seine australische Beteiligung an der Kalgoorlie Super Pit-Mine an das Junior-Goldminenunternehmen Saracen Mineral (WKN: A0MN37). Auch der größte Goldkonzern der Welt, Newmont Goldcorp (WKN: 853823), mischt bei der Partie mit.

Eine Transaktion mit einer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung