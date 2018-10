Barrick Gold: Verbesserung dank Barrick Nevada!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Bei Barrick Gold zeigt der Blick auf die Börse Toronto, dass da die Aktie seit Bekanntgabe der Produktionszahlen für das 3. Quartal ordentlich zugelegt hat. Am Montag ging es immerhin mit einem Tages-Plus von rund 1,5% aus dem dortigen Handel. An der NYSE lag das Plus bei ca. 1,8%. Dieses Kursplus kann gewissermaßen noch als Nachwirkung der jüngsten Produktionszahlen gesehen werden.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.