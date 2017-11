Barrick Gold: Überraschende Wende?

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Liebe Leser,

Barrick Gold konnte zuletzt keinen festen Boden unter den Füßen gewinnen. Nun sieht es plötzlich wieder besser aus, urteilen charttechnische Analysten. Es gebe zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass der Wert rasch steigen könne und dabei eventuell sogar auf 14 Euro und darüber hinaus klettert. Dies allerdings setzt noch einige positive Entwicklungen Voraus. Im Einzelnen: Die Aktie hatte über Monate einen Seitwärtstrend inne. Nun sackten die Kurse ab und fielen auf weniger als 14 Euro. Damit kam es zu einem Sturz unter die bisherige Unterstützung bei 12 Euro und auf ein neues 1-Jahres-Tief bei 11,80 Euro vom 16. November. Die Aktie hat dabei sogar einen Rutsch Richtung 10 Euro angedeutet. Noch ist das Risiko bei weitem nicht gebannt. Neue und bedeutende wirtschaftliche Nachrichten liegen nicht vor. Deshalb sind auch keine fundamental orientierten Bankanalysten am Markt, die eine Empfehlung aussprechen.

Insofern fällt der Chartanalyse eine wichtige Rolle zu. Die Aktie muss zunächst Widerstände bei 14 Euro überwinden, um wieder eine Chance auf einen länger anhaltenden Aufwärtstrend aus charttechnischer Sicht zu haben. Erst dann würde sich die Meinung insgesamt zum Positiven wenden.

Technische Analyse: Aktie im Abwärtstrend

Klar ist die Ansicht bei technischen Analysten. Die Aktie sei im Abwärtstrend, wird dem Goldminentitel beschieden. Denn die Kurse verlaufen allesamt unter ihren jeweiligen gleitenden Durchschnittskursen. Deshalb herrscht ein Verkaufssignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.