Barrick Gold: Über der Unterstützung mit neuem Aufwärtsdrang!

Die Aktie des größten Minenbetreibers Barrick Gold ISIN: CA0679011084 hatte nach einem Hoch am 18. Mai einen kräftigen Dämpfer bekommen und musste von 26,695 Euro auf bis zu 19,56 Euro abgeben. Durch die Kursgewinne in den letzten Tagen hat es die Aktie wieder über die Unterstützung bei 21,00 Euro geschafft und es sieht so aus, als ob sich Barrick Gold wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



