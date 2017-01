Barrick Gold vor UNGEWISSER Zukunft?

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

der Goldpreis tut sich auch im neuen Jahr schwer mit einer ernsthaften Erholung. Zuletzt ging es im Handel auf und ab für das Edelmetall, mit 1.148 USD je Feinunze bleibt das Niveau aber niedrig. Darunter leidet nach wie vor Barrick Gold. Die Aktie musste vor allem in den letzten sechs Monaten Federn lassen und verzeichnet im noch jungen Jahr erneut negative Vorzeichen. Geopolitische Ungewissheiten und steigende Zinsen in den USA machen den Goldmarkt derzeit wenig interessant. Doch das wird sich früher oder später ändern.

Ist das Comeback eine sichere Sache?

Dass der Goldpreis wieder steigen wird, daran gibt es kaum einen Zweifel. Nur wann dies der Fall sein wird, darüber lässt sich trefflich streiten. Barrick Gold bleibt bis auf Weiteres auf Lauerstellung, der Minenbetreiber ist beim Aktienkurs viel zu sehr abhängig vom Gold. Für den größten Goldförderer der Welt spricht aber eine sinnvolle Umstrukturierung des Unternehmens samt nachhaltigem Schuldenabbau. Damit bleibt die Aktie eine gute Wahl für alle, die auch heuer noch auf Gold setzen und eine Erholung gezielt ausnutzen wollen. Allerdings ist ein solches Investment natürlich auch mit Risiken verbunden, weitere Verluste können noch immer nicht ausgeschlossen werden.

