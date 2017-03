Barrick Gold: Technisch angeschlagen!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

die Barrick Gold-Aktie muss aktuell Federn lassen. Sowohl der Goldpreis als auch der zahlenmäßig verhaltene Ausblick belasten. Das Unternehmen konnte zwar viele selbst gesteckte Ziele in 2016 erreichen. Jedoch kämpft es weiterhin mit einem Rückgang bei den Gewinnen aufgrund der Einsparungen und der verringerten Produktion. Anleger preisen daher die im vergangenen Jahr erhöhten Erwartungen an bald höhere Gewinne wieder aus.

Technischer Trend unterschritten

Dabei hat der Aktienkurs im Preisbereich bei 20 US-Dollar je Aktie einen harten technischen Widerstand gefunden, auf den wir mehrmals hingewiesen haben, und fällt in den vergangenen drei Wochen deutlich zurück. Ein Börsenwertverlust von 14,6 % steht in diesem Zeitraum zu Buche, wobei sich dieser jedoch in den letzten Handelstagen auf -10,18 % verringerte.

Nichtdestotrotz hat der Kurs mit dem Verfall eine technische Unterstützung unterschritten und diese auch im Rahmen der aktuellen Erholung noch nicht überwinden können. Sofern der Kurs weiterhin über 18,50 US-Dollar je Aktie verbleibt, besteht kurzfristig weiterhin eine erhöhte Wahrscheinlichkeit auf das Fortsetzen der Abwärtsbewegung.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.