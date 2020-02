Barrick Gold: Starker Schlussspurt weckt Hoffnung!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Mehr als vier Monate benötigte die Aktie von Barrick Gold, um erneut Kursniveaus oberhalb von 19,50 US-Dollar ausbilden zu können. Am Freitag war es endlich wieder so weit, denn nach einem starke Schlussspurt zum Ende der Woche mit dynamischen Anstiegen am Donnerstag und Freitag konnte sich die Aktie zum Handelsschluss mit einem Kurs von 19,72 US-Dollar ins Wochenende verabschieden.

Damit



