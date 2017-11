Barrick Gold: Der Stand der Dinge!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

der Goldpreis hängt ein wenig in den Seilen. Auf der einen Seite wirkt der schwächere US-Dollar teilweise unterstützend, auf der anderen Seite sind die Aussichten jedoch unklar, bei gleichzeitig eher verhaltenem, geopolitischem Risiko. Das Interesse seitens der Investoren sich abzusichern, sowohl gegen Risiken als auch gegen negative Renditen, ist nicht besonders ausgeprägt.

Minenwerte haben daher insbesondere in diesem Jahr mehr auf unternehmensspezifische Ereignisse reagiert als auf den Goldpreis selbst. Solche Ereignisse hängen in der Regel mit der Produktion oder den Produktionskosten der jeweiligen Unternehmen zusammen. Stagniert der Goldpreis, favorisieren Anleger Aktien von Unternehmen, bei denen die Produktion eine Steigerung erwarten lässt oder die Kosten fallen.

Produktion und Kosten entwickeln sich negativ

Im Falle der Barrick Gold Aktie gilt für das aktuelle Jahr und im Vergleich zu den Peers leider beides nicht, was auch der Aktienkurs bestätigt. Die Produktion ist per drittes Quartal 2017 um 11,2 % auf 1,24 Mio. Unzen rückläufig gewesen, was unter den Erwartungen der Analysten war. Die Guidance hatte man leicht angepasst auf 5,5 Mio. Unzen nach zuvor 5,3-5,6 Mio. Unzen. Da man im vierten Quartal eine insgesamt höhere Produktion erwartet, dürfte die Anpassung noch glimpflich ausgefallen sein. Die Kosten (AISC) sind per Q3 2017 ebenfalls um 10 % auf 772 US-Dollar gestiegen. Auch bei der Kosten-Guidance gab es eine Anpassung und zwar von 720-770 US-Dollar auf 740-770 US-Dollar je Unze.

Kurz- bis mittelfristig keine besonders gute Wahl

Die anstehenden Projekte klingen auf den ersten Blick vielversprechend. Insgesamt vier an Zahl sollen diese bis 2020 eine Million Unzen zusätzlich zur Produktion beitragen. In 2021 soll das mindeste Produktionsvolumen bei 4,5 Mio. Unzen liegen. Dennoch, Barrick Golds Projektpipeline ist schwächer als die der Peers innerhalb der Gruppe Senior Miners. Kurz- bis mittelfristig scheint hier daher wenig drin zu sein, worauf auch die Analystenbewertung hindeuten. Lediglich 33 % aller befragten Analysten vergeben derzeit eine “Kaufen”-Bewertung ab. Im März waren es noch 48 %.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.