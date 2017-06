Barrick Gold – Schuldenabbau drückt Produktion!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Liebe Leser,

in dem vorhergehenden Artikel zur Barrick Gold Aktie, haben wir uns die aktuelle Lage zur Guidance der Produktion im Vergleich zu den Peers angeschaut. Es sieht aus meiner Sicht nicht wirklich aussichtsreich aus. Es besteht das Risiko, dass die Guidance in diesem Jahr nochmals nach unten angepasst wird. Barrick Gold rechnet erst in 2019 wieder mit einer steigenden Produktion, jedoch dürften außerplanmäßige Produktionsstopps die Aktie deutlich belasten. Schauen wir uns die aktuelle Verschuldung an.

Der Großteil der Produktionskürzungen geht nach eigenen Angaben auf Desinvestitionen zurück, mit Hilfe derer das Unternehmen die hohe Verschuldung weiter reduzieren möchte. Im Gegensatz zu den meisten Goldförderern haben lediglich Goldcorp und Agnico Eagle Mines während des starken Goldpreisanstieges zwischen 2010-2011 ihre Verschuldung im Zaum gehalten. Barrick Gold hat in den letzten Jahren bereits viel erreicht.

Es wurden allein in 2015 3,1 Mrd. an Schulden abgebaut, in 2016 ca. 2 Mrd. US-Dollar. Seit 2015 brachte dies in etwa 180 Mio. US-Dollar an Zinsersparnissen ein. Bis 2018 soll die gesamte Verschuldung auf 5 Mrd. US-Dollar sinken, in etwa 2,7 Mrd. US-Dollar sollen in diesem Jahr abgebaut werden. Dazu gehört auch der Verkauf von 50 % an der Veladero Mine an Shandong Gold. Der Verkauf spült 960 Mio. US-Dollar in die Kassen von Barrick Gold.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.