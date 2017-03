Barrick Gold: Schicksalstage für den Bergbaukonzern!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Barrick Gold hat die Abwärtsfahrt der vergangenen beiden Wochen etwas bremsen können. Nun ist die Aktie mit einem Abschlag von 11 % gegenüber dem Stand vor zwei Wochen klar im Abwärtstrend, konnte aber charttechnisch den bedeutenden Halt in Höhe von etwa 16,80 Euro bislang einhalten. Wenn die Marke deutlich unterschritten wird, dann droht ein Rutsch Richtung 16 Euro und im nächsten Schritt sogar Richtung 14 Euro. Hier finden sich die nächsten charttechnischen Unterstützungszonen.

Technische Analyse: Düsteres Bild

In der technischen Analyse jedoch zeigt sich ein noch ungünstigeres Bild. Hier hat die Aktie nunmehr die Trendmarken in den kurzen Zeitzonen allesamt unterboten und könnte damit genau jetzt auch den langfristigen Aufwärtstrend gefährden.

Bislang notierte Barrick Gold noch über dem GD200. Dies jedoch ist nach dem letzten Handelstag der Woche möglicherweise nicht zu verteidigen. Genau in diesen Tagen also entscheidet sich der weitere Verlauf für die Aktie, die sich dementsprechend sowohl aus charttechnischer, aus technischer wie auch aus fundamentaler Perspektive in der neutralen Zone befindet. Anleger unterstützen zumindest im deutschen Handel den Wert mit einigen interessanten Kaufaufträgen. Möglicherweise schlägt das Pendel also jetzt doch noch Richtung steigender Kurse aus.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.