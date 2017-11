Barrick Gold: Profiteur der Euro-Schwäche?

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Liebe Leser,

in der Euro-Zone geht es derzeit turbulent zu, meinen wirtschaftlich orientierte Analysten. Durch die politische Hängepartie in Deutschland würden viele wichtige Reformen derzeit auf der Strecke bleiben. Damit befindet sich die Aktie von Barrick Gold möglicherweise im Wartestand. Die Goldpreise könnten sich nach Meinung von Edelmetallhändlern angesichts der anhaltenden Schwäche in der Euro-Zone und der analogen Schwäche beim Dollar deutlich erholen. Passiert dies, dürfte Barrick Gold seine Hebelwirkung entfalten. Dann wäre ein Aufwärtsmarsch in Richtung 14 Euro möglich.

Nur: Diese Vermutungen haben auch zum Ende der Woche nicht zu entscheidenden Kursgewinnen geführt. Die Aktie gab im Gegenteil sogar wieder etwas nach und kämpft nun mit der Untergrenze bei 12 Euro. Sollte diese unterkreuzt werden, dann dürfte schnell das 1-Jahres-Tief bei 11,80 Euro vom 16. November wieder auf der Tagesordnung stehen. Die Aktie kann dann sogar bis auf 10 Euro absacken, ohne dabei rasch auf Unterstützungen zu stoßen.

Technische Analyse: Aktie im Abwärtstrend

Auch die technischen Analysten sind der Meinung, die Aktie befinde sich in einem stärkeren Abwärtstrend. Daher herrscht unverändert ein Verkaufssignal vor, das erst dann überwunden wäre, wenn die Kurse auf 15,07 Euro stiegen. Bis dahin ist es allerdings charttechnisch ein weiter Weg!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.