Barrick Gold: Positiver Start ins neue Börsenjahr – und nun?

Liebe Leser,

bis auf 1.325,63 US-Dollar je Feinunze konnte sich der Goldpreis am Mittwoch emporarbeiten. Anschließend setzten leichte Verkäufe ein, die den Kurs des Goldes wieder auf 1.318,88 US-Dollar ermäßigten. Die kleine Schwäche des gelben Metalls blieb auch auf die Kurse der Goldminen nicht ohne Einfluss.

Auch der Aktienkurs von Barrick Gold notierte zum Ende der letzten Handelswoche etwas schwächer. Dabei konnte der Start in das neue Börsenjahr sich durchaus sehen lassen. Die Aktie startete gleich zur Handelseröffnung eine Aufwärtsbewegung, in deren Folge sich der Kurs von 14,45 auf 15,20 US-Dollar emporschrauben konnte.

Allerdings konnte das hohe Niveau nicht gehalten werden. Im weiteren Verlauf der verkürzten Handelswoche neigte die Aktie nicht unbedingt zur Schwäche, sie ging aber zwischen 15,20 und 14,75 US-Dollar in eine zähe Seitwärtsbewegung über. Die Handelswoche beendete die Barrick-Aktie etwa in der Mitte dieser Spanne bei 14,95 US-Dollar.

Nicht wirklich verwunderlich ist, dass die Barrick Gold-Aktie bereits eine nachlassende Aufwärtsdynamik erkennen ließ, während das Gold selbst noch auf dem Weg zu seinem Wochenhoch war. Eine solche Vorlauffunktion ist für die Goldminen nicht ungewöhnlich, auch wenn sie in den vergangenen Jahren nicht immer anzutreffen war.

Vorlauffunktion wirkt gleichermaßen in beide Richtungen

Wichtig ist, dass diese Vorlauffunktion in beide Richtungen funktioniert, will heißen, die Minen neigen bereits zur Schwäche, während das Gold noch steigt oder stabil bleibt und im Falle einer Aufwärtsbewegung ziehen die Minenkurse bereits an, obwohl das Gold selbst noch in einem Dornröschenschlaf zu liegen scheint.

Noch geht von der Seitwärtsbewegung der letzten Tage für die Barrick-Aktie keine große Gefahr aus, denn sie hat noch immer den Charakter einer Flagge innerhalb eines intakten Aufwärtstrends. Mit einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung kann deshalb gerechnet werden.

Vorsichtig werden sollten die Anleger jedoch, wenn sich die Verluste ausweiten und die Vorlauffunktion der Goldminen auch den Goldpreis selbst wieder stärker unter Druck und unter die runde Marke von 1.300 US-Dollar je Feinunze zurückführen sollte.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.