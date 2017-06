Barrick Gold: Nur der Goldpreis kann es jetzt noch reißen!

Lieber Leser,

die Barrick Gold Aktie hat in 2016 die größten Peers outperformt. In 2017 sieht es allerdings bereits genau umgekehrt aus. Bis zum 5. Juni hat die Aktie eine Rendite von gerade einmal 3,5 % erzielt. Zum Vergleich: Die Kinross Gold Aktie erzielte eine Rendite von 38,6 % und Agnico Eagle Mines 15,3 %. Newmont Mining sowie Goldcorp haben jeweils eine Rendite von 0,2 % und -0,1 % erzielt und damit die Barrick Gold Aktie underperformt. Im Rahmen der Artikelreihe zur Barrick Gold Aktie schauen wir uns an, ob die Aktie ihre Outperformance wiedererlangen könnte. Dazu werden wir Faktoren wie die Produktion, die Verschuldung und die Bewertung im Vergleich zu den Peers betrachten. Dann schauen wir uns die Markttechnik an. Fangen wir mit der Produktion an.

Droht ein möglicher Streik in Argentinien

Barrick Golds Mine in Veladero in Argentinien war in diesem Jahr im März von einem erneuten Unfall mit Cyanidlauge betroffen. Innerhalb von zwei Jahren war es bereits der dritte Unfall, sodass die argentinische Regierung nun die Anwendung von frischem Cyanid untersagte. Zudem kommen einige Probleme mit der Arbeitergewerkschaft. Diese hatte bereits im Mai mit einem Streik gedroht. Aktuell befindet man sich noch in Gesprächen, doch man vermutet, der Streik könnte im Juni aufgenommen werden, falls die Gespräche nicht fruchten. Eine Partnerschaft mit Shandong Gold beinhaltet den Verkauf von 50 %-Anteile an der Veladero Mine.

Auch in Tansania ist die Mine von einem Export-Verbot betroffen. Die Regierung untersagt seit März den Export von konzentriertem Gold, um die Weiterverarbeitung im eigenen Land zu halten. Darüber hinaus befindet sich auch die Acacia Mine in Tansania, an der Barrick Gold zu fast 64 % beteiligt ist. Auch Acacia Mining befindet sich in einem Disput mit der Regierung. Etwa 10 % der gesamten Barrick Gold Produktion sollen von Acacia Mining kommen.

Wenig Hoffnungen auf höhere Produktion

Die Umstände in Argentinien und Tansania schüren zusätzliche Sorgen bezüglich des Umsatzes, da die Guidance für die Produktion ohnehin bereits nach unten angepasst wurde. Die Produktion soll in diesem Jahr zwischen 5,3-5,6 Mio. Unzen betragen, nach zuvor erwarteten 5,6-5,9 Mio. Zwei Drittel der Produktionsverluste sollen laut dem Unternehmen auf den Verkauf der 50 %-Anteile an der Veladero Mine zurückgehen. Zum Vergleich: Goldcorp, Kinross und Agnico Eagle Mines haben ihre Guidance für die Produktion unverändert belassen, Newmont Mining hatte die Guidance angehoben.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.