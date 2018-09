Barrick Gold: Nicht schlecht!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichtete Jens Becker, dass es bei Barrick Gold recht gut aussieht. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Am 10.09.2018 notierte Barrick Gold an der Heimatbörse Toronto im Segment „Gold“ mit 12,85 CAD. Die Entwicklung! In den Social Media gab es in letzter Zeit überwiegend negative Meinungen, doch die neuesten Nachrichten waren hauptsächlich positiv. Die insgesamt daraus resultierenden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.