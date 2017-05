Barrick Gold: Neuigkeit aus Tansania!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

klare Ansage der Regierung von Tansania: Eine mehrheitlich zu Barrick Gold gehörende Mine („Acacia“) exportiere Konzentrat, bei dem das darin enthaltene Gold nicht korrekt angegeben sei. Der Goldanteil werde erheblich untertrieben – was wiederum die Folge habe, dass dem Staat Tansania hohe Royalty-Zahlungen entgehen, so berichtet „The Telegraph“.

Demnach vertrete der Staat Tansania die Ansicht, dass die Goldförderung der Acacia-Mine bis zu 10 Mal so hoch sei wie angegeben. Deshalb hat die Regierung demnach den Export von Konzentrat durch die Acacia-Mine verboten. Exportiert werden dürfen demnach nur Goldbarren, denn bei denen ist der Goldanteil leicht zu bestimmen. Ganz offensichtlich sieht sich die Regierung Tansanias um die ihr zustehenden Royalty-Zahlungen geprellt und hat deshalb zu dem Mittel des Exportstopps gegriffen.

Barrick Gold: Die Stellungnahme

Vor wenigen Tagen hat nun Barrick Gold dazu eine Stellungnahme abgegeben. Kein Wort zu dem Vorwurf, dass Acacia falsche Angaben zum Goldanteil im Konzentrat gemacht habe. Stattdessen der Hinweis, dass man zwar 63,9% an Acacia halte, dass Acacia aber unabhängig arbeite („operated independently of Barrick“). Barrick Gold beziffert den Anteil der Produktion von Acacia, der vom Export-Stopp betroffen ist, auf immerhin 6% der gesamten Goldproduktion-Guidance von Barrick Gold für 2017. Möglicherweise werde eine Anpassung dieser Guidance deshalb notwendig. Dieser Punkt ist also nicht unwichtig für den Kursverlauf der Barrick Gold-Aktie.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.