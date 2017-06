Barrick Gold: Morgen fällt die Entscheidung

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Der Goldpreis notiert zur Stunde unmittelbar unter seinem bisherigen Jahres-Verlaufshoch. Der Kurs des Goldminenriesen Barrick Gold (ISIN CA0679011084) hingegen bei weitem nicht. Wieso? Weil die Bilanzdaten zum ersten Quartal ziemlich mäßig ausgefallen waren, nachdem man mit der Bilanz zum vierten Quartal 2016 noch hatte glänzen können. Was indes eine hohe Erwartungshaltung nach sich zog, die die letzten Ergebnisse eben nicht befriedigen konnten. Damit wurde die Aktie zum Nachzügler gegenüber dem stetigen Leitstrahl des Goldpreises – zumindest bis jetzt.

Doch morgen, am Donnerstag, kommt es zu drei Entscheidungen, die Gold ganz erheblich beeinflussen können. Und zieht das Edelmetall dann weiter an, würde bei Barrick ein Doppeltief vollendet – und die Trendwende nach oben vollzogen. Wenn das erstmal gelungen wäre, ist die Chance, dass bei der Aktie eine kräftige Aufholjagd einsetzt, nicht zu unterschätzen. Worum geht es morgen?

Neben der EZB-Sitzung steht zum einen die Parlamentswahl in Großbritannien auf dem Programm. Da könnte es in Bezug auf die vorher sicher geglaubte Mehrheit für Premierministerin May und ihren Kurs in Bezug auf den Ausstieg aus der EU womöglich eng werden. Und zugleich erwartet man die Anhörung von Ex-FBI-Chef Comey vor einem US-Untersuchungsausschuss, auch das ein Termin mit kursbewegendem Potenzial.

Wenn Gold da dann weiter zulegt, dürfte bei Barrick Gold die Hürde fallen, die die Aktie von einem kräftigen Anstieg trennt: Die Nackenlinie des Doppeltiefs sowie die minimal darüber verlaufende 200-Tage-Linie bei 17,30/17,40 US-Dollar. Schließt Barrick darüber, ist der Weg in die „alte“ Widerstandszone 18,95/19,50 US-Dollar frei – die dann keineswegs das Ende des Weges sein müsste.

