Barrick Gold: Die Misere hält an!

Liebe Leser,

Barrick Gold hat den Gang nach unten weiter beschleunigt. Seit Wochenanfang hat die Aktie gut 4 % verloren. Nach Ansicht von Chartanalysten muss die Aktie nun darum bangen, mittelfristig die 10-Euro-Marke zu verteidigen. Auch wenn der Goldpreis relativ stabil bleibt, musste die Aktie innerhalb von zwei Woche einen Rückschritt um gut 12 % hinnehmen. Der Abwärtsdruck dürfte sich aus charttechnischer Sicht in den kommenden Wochen sogar noch verschärfen. Es gibt keine weiteren Unterstützungen mehr über der Marke von 10 Euro. Darunter wartet dann sogar das 2-Jahres-Tief bei 6,51 Euro, das am 17. Dezember 2015 erreicht wurde. Bis dahin also könnte der Kurs um annähernd 50 % zurückgehen.

Wichtige fundamentale Nachrichten konnten nicht vermeldet werden. So halten sich fundamental orientierte Analysten derzeit mit Empfehlungen zurück. Die Aktie dürfte auch aus technischer Sicht die Richtung nach unten einschlagen.

Technische Analysten: Abwärtstrend sehr stark

Technische Analysten sind der Auffassung, Barrick Gold sei klar auf dem Weg nach unten. Die Aktie befindet sich deutlich unter den jeweils relevanten gleitenden Durchschnitten. Bis zum langfristig bedeutenden GD200 fehlen gut 27 %. Erst ab einem Kurs von 15,45 Euro könnte wieder ein Aufwärtstrend eingeläutet werden. Wahrscheinlicher sind fallende Kurse!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.