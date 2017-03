Barrick Gold: Mal sehen, ob wir wieder einen Volltreffer landen können!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Unsere letzte Trading-Idee mit Barrick Gold liegt schon etwas länger zurück. Am 27.12. hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service eine Trading-Idee mit Barrick Gold geliefert. Das war der Text: „Nach dem Kursverfall bei Barrick Gold (WKN 870450) sehen wir durchaus eine Chance auf einen Pullback. Nach dem Tief von 18,68 CAD haben die Bullen Gegenwehr gezeigt und der kleine Aufwärtstrend könnte sich fortsetzen. Wenn es die Aktie wieder deutlich über die Unterstützung bei 19,72 CAD schafft, sollte das die Basis für den Wideraufstieg sein. Da sich die Barrick Gold – Aktie mit dem Goldpreis bewegt, könnte man auch ein starkes Knockout-Hebel-Zertifikat auf den Goldpreis wählen.“

Wie Sie am Kursverlauf sehen, konnten wir mit dem Aufstieg bis 26,81 CAD einen absoluten Volltreffer mit einem Aktiengewinn von rund 35% landen. Wir hatten gleichzeitig an Knockout-Hebel-Zertifikat auf den Goldpreis vorgeschlagen und das von uns vorgeschlagene Hebel-Produkt hat im gleichen Zeitraum einen Gewinn von mehr als 90% hingelegt. Im Moment zeichnet sich bei Barrick Gold wieder charttechnisch eine interessante Situation ab. Das Tief wurde bei 16,431 Euro am 10. März notiert und es gab eine kleine Gegenwehr. Diese Gegenwehr entstand exakt an der 200-Tage-Linie, die nicht nach unten durchbrochen wurde. Jetzt wird es spannend, ob der Kurs sich wieder in Richtung Norden entwickelt.

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.