Barrick Gold: Leichte Gewinnmitnahmen zum Wochenende

Die Käufer der Barrick Gold-Aktie haben in den vergangenen Wochen eine sehr überzeugende Vorstellung abgeliefert. Ausgehend von dem am 28. Mai bei 11,65 US-Dollar markierten Tief stieg der Wert bis zum Freitag nahezu kontinuierlich an. Die wenigen eingestreuten Korrekturen konnten allesamt schnell überwunden und zu den Akten gelegt werden.

Der kurzfristige Aufwärtstrend, der sich Anfang Juni nach der letzten größeren



