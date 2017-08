Barrick Gold: Kündigt sich ein Turnaround an?

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Barrick Gold ist zuletzt wieder etwas positiver in Erscheinung getreten. Die Aktie hat binnen eines Monats ein kleines Kursplus von 1 % erzielt. Damit wurde die Talfahrt der vergangenen sechs Monate gebremst. In dieser Zeit war die Aktie um insgesamt 26 % zurückgegangen. Dennoch bleiben die fundamental orientierten Analysten in den Bankhäusern verhalten. Die Aktie wird kaum beobachtet, besprochen oder empfohlen.

Chartanalysten sehen das Ende der Talfahrt insofern gekommen, da die Aktie auf dem Niveau von etwa 14 Euro verharrt und zuletzt die Hürde von 14 Euro von unten nach oben durchkreuzen konnte. Dies signalisiert, dass ein Boden erreicht worden ist. Erst am 24. Juli hatte Barrick Gold mit 13,35 Euro ein neues 1-Jahres-Tief markiert, sich in der Folge allerdings um immerhin 6 % wieder nach oben gearbeitet. Bis zum 6-Monats-Hoch bei 18,98 Euro vom 21. Februar hat die Aktie noch eine Distanz von 25 % zu überwinden.

Technische Analysten verhalten

Die technische Analyse weist derzeit einen Abwärtstrend aus. Der Abstand zum GD200, dem Signal für den langfristigen Trend, beträgt immerhin gut 9 %. Dabei hat die Aktie auch auf den GD100 einen Abstand von 6 %. Nur kurz- und mittelfristig befindet sich Barrick Gold in einem sehr schwachen Aufwärtstrend. Dies wiederum könnte einen Turnaround ankündigen.

Barrick Gold befindet sich im roten Bereich, hat aber wieder neue Chancen auf einen Turnaround.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.