Barrick Gold: Kommt jetzt der Durchbruch?

Liebe Leser,

Barrick Gold ist eine der entscheidenden Aktien, wenn der Goldpreis wieder nach oben steigen würde. Darauf hoffen Goldfans. Zu Recht, meinen Chartanalysten nun kurzfristig. Denn die Aktie hat ein positives Ausbruchssignal abgegeben. Dieses deutet an, dass die Kurse zumindest aus dieser Perspektive durchaus bis auf 14 Euro klettern könnten. Diese Hürde ist etwa 15 % weit entfernt, sodass das Potenzial lukrativ sein dürfte. Im Detail: Die Aktie gewann am Ende der vergangenen Woche kurz vor Weihnachten noch einmal 1 % hinzu, an diesem Mittwoch bewegt sich der Wert kaum. Der Titel ist zwar in einem übergeordneten charttechnischen Abwärtstrend gefangen. Dennoch gibt es zumindest kurzfristig Hoffnung. Die Aktie konnte die bisherigen Widerstände bei 12 Euro zunächst überwinden und dort nun sogar eine kleine, kurzfristige Unterstützung aufbauen. Bis zur nächsten charttechnischen Hürde bei knapp unter 14 Euro wiederum ist kaum ein Widerstand zu entdecken.

Nach Kursgewinnen von gut 5 % in den zwei Wochen vor Weihnachten hat die Aktie rein rechnerisch das 1-Jahres-Tief bei 11,53 Euro wieder deutlich hinter sich lassen können. Dieses Tief war am 7. Dezember markiert worden. Der Abstand beläuft sich nun auf gut 6,4 %. Die formalen Hochpunkte bei 15,44 Euro sind indes weit entfernt. Neue wirtschaftlich bedeutende Nachrichten gab es für das Unternehmen zuletzt nicht mehr. Insofern melden sich auch kaum Bankanalysten zu Wort.

Technische Analysten: Aktie im Abwärtstrend

Aus technischer Sicht ist der Titel im klaren Baisse-Modus. Immerhin verläuft die 200-Tage-Linie bei 14,42 Euro. Damit ist sie knapp 18 % vom aktuellen Kurs entfernt. Kurzfristig allerdings lässt sich ein Aufwärtstrend diagnostizieren. Unter dem Strich ist die liegt aufgrund des übergeordneten, langfristigen Abwärtstrends aber ein Verkaufssignal vor. Erst bei 13,32 Euro wäre der GD100 erreicht, sodass die Aktie dann zumindest mittelfristig wieder in einen Aufwärtstrend zurückkehren würde.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.