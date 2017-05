Barrick Gold, Kinross und Newmont Mining: Was sind Goldunzen-Äquivalente?

Weitere Suchergebnisse zu "Newmont Mining":

Lieber Leser,

Gold- und andere Rohstoffproduzenten weisen in der Regel ihre Produktion in unterschiedlichen Angaben aus. So ist oft von Goldunzen zu lesen und manchmal von Goldunzen-Äquivalenten. Wir wollen der Sache kurz auf den Grund gehen, denn in einem Peer-Vergleich sind die Angaben wichtig, um nicht Birnen mit Äpfeln zu vergleichen, wenn es um die Produktion geht.

Zum Grundverständnis sollte man wissen, dass Äquivalente als Angabe zumeist von Produzenten genutzt werden, die ihre Produktion über mehrere Metalle oder Rohstoffe diversifizieren. Goldunzen-Äquivalente beinhalten somit in der Regel die Produktion von Gold plus die Produktion von beispielsweise Silber, Kupfer und Zink, umgerechnet in den aktuellen Kurs der jeweiligen Ratio. Folgend ein Beispiel:

Ein Unternehmen produziert 1.000 Unzen Gold und 40.000 Unzen Silber.

Die Preise für Gold und Silber seien 1.300 US-Dollar und 20 US-Dollar je Unze. Die Gold-Silver-Ratio würde in diesem Beispiel 65 betragen.

Umgerechnet würde dies 615 zusätzliche Goldunzen-Äquivalente bedeuten.

Die Gesamtsumme der Goldunzen-Äquivalente beträgt in diesem Beispiel sodann 1.615

Mit der Angabe von Gold- oder Silberunzenäquivalenten dürften es die Unternehmen den Anlegern und Analysten auf der einen Seite einfacher machen. Auf der anderen Seite ist es dennoch in manchen Fällen empfehlenswert, das Volumen der Produktion nach einzelnen Rohstoffen zu kennen und diese mit den jeweiligen Kosten und Preisen zu vergleichen, um Schätzungen treffen zu können.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.