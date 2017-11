Barrick Gold, Kinross Gold und Newmont Mining: Goldpreis im November!

Liebe Leser,

historisch betrachtet fiel die Rendite des Goldpreises im Oktober durchschnittlich (Betrachtung seit 1968) mit -1,35 % negativ aus. Tatsächlich verlor der Goldpreis in 2017 im Monat Oktober 0,65 %. Der Monat September gehörte gemäß der Historie zu den stabilsten Monaten mit + 1,57 %. In diesem Jahr war er allerdings einer der schwächsten mit einem Verlust von 3,40 %.

Das zeigt, dass historische Durchschnittswerte eben Durchschnittswerte bleiben. Im Verbund mit anderen Parametern kann jedoch die Saisonalität vor allem im kurzfristigen Trading dabei helfen, das Chancen-Risiko-Verhältnis zu verbessern. Zumindest ein Blick auf die Saisonalität lohnt sich daher immer. Aktienwerte wie Barrick Gold, Kinross Gold oder Newmont Mining könnten von einem stabilen Goldpreis profitieren.

Stabilste Phase erst in der zweiten Monatshälfte

Im November performte der Goldpreis seit 1968 im Durchschnitt mit einem Plus von 1,35 % positiv. Damit war der Monat der viertstabilste Monat nach Januar, September und Mai. In 61,2 % aller Fälle performte der Goldpreis im November positiv. Die durchschnittlichen Tagesrenditen deuten an, dass die stabilste Phase des Monats in der Regel erst ab dem 20. November begann. Die Spanne der täglich erzielten Renditen lag zwischen -0,26 % und 2,05 %. Zwischen dem 8. und 20. November fielen die täglichen Renditen tendenziell fallend aus.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.