Barrick Gold: Katastrophales Chartbild!

Liebe Leser,

Barrick Gold musste zum Ende der letzten Woche einen weiteren Rücksetzer hinnehmen. Die Aktie ist zwar nur leicht zurückgegangen, nimmt nach Meinung von Charttechniker aber Anlauf für Kurse um 10 Euro. Chartanalysten vermuten also ein Abwärtspotenzial von gut 16 % – mindestens. Im Einzelnen: Die Aktie hatte allein per Wochenfrist schon mehr als 2,5 % nachgegeben. In den vergangenen vier Wochen war es um insgesamt fast 15 % nach unten gegangen. Und das Jahresergebnis ist mit 21 % ebenfalls schlecht. Die Nachrichtenlage ist unverändert dünn, so dass die Aktie bei den wirtschaftlich orientierten Analysten kaum Beachtung findet. Es gibt keine oder nur wenige fundierte Empfehlungen.

Chartanalysten haben daher das Wort. Unterhalb von 10 Euro wäre sogar ein tieferer Sturz in Richtung 6,51 Euro zu vermuten. Hier befindet sich das aktuelle 2-Jahres-Tief vom 17. Dezember 2015. Die Aktie befinde sich in einem starken Abwärtstrend, heißt es.

Technische Analysten: Klare Angelegenheit!

Technische Analysten sind der Meinung, die Aktie sei im starken technischen Baisse-Modus. Der Abstand zur 200-Tage-Linie wuchs auf nunmehr fast 28 % an. Erst bei Kursen oberhalb von 15 Euro wäre wieder an einen langfristigen Aufwärtstrendwechsel zu denken. Daher: Es liegt ein Verkaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.