Barrick Gold: Jetzt wird es spannend!

In den vergangenen zwölf Monaten hat die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Barrick Gold den Anlegern kein Glück gebracht. Was auch nicht wundert. Denn nicht nur, dass die Analysten damit rechnen, dass sich in den nächsten zwei Jahren der Negativtrend bei Umsatz und Gewinn weiter fortsetzen wird. Hinzu kommt, dass Barrick Gold gegenüber seinen Wettbewerbern im Goldmarkt eine deutlich schwächere Performance ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Carsten Müller.