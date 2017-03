Barrick Gold: Jetzt wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Barrick Gold konnte in den vergangenen Tagen einen Aufschlag von 2 % erzielen. Am Montag ging der Aufschwung sofort weiter. Damit summiert sich das Plus in den beiden zurückliegenden Wochen bereits auf annähernd 7 %. Die Trendindikatoren zeigen zudem an, dass die Aktie sich in einen Aufwärtstrend geschwungen hat. Damit sollte es jetzt aufwärts gehen, so technische Analysten.

Barrick Gold: In allen Trendzeiträumen stark

Der Wert konnte in den vergangenen Tagen mit seinen Gewinnen in allen wichtigen zeitlichen Dimensionen den Aufwärtstrend erreichen. Damit ist vor allem der mittelfristige Aufwärtstrend, messbar am GD100, noch einmal gestärkt worden. Der Abstand zum Trendbruch beträgt immerhin satte 11 %. Der GD200 ist nun 7 % entfernt und damit weiterhin weit vom Signalgeber.

Aus charttechnischer Sicht lässt sich gleichfalls in Aufwärtstrend konstruieren. So hat die Aktie bei 17 Euro einen glatten Turnaround hingelegt und strebt nun wieder aufwärts. Das bisherige Top bei 19,19 könnte über die mittelfristige Richtung entscheiden. Steigt der Kurs darüberhinaus, dann könnten aus dieser Perspektive auch 20 und mehr erreicht werden.

Die Aktie ist derzeit im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.