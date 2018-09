Barrick Gold: Jetzt wird es interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Barrick Gold konnte auch am Dienstag etwas an Wert hinzugewinnen. Die Aktie marschierte um fast 0,7 % nach oben. Damit greift der Kurs nun die Obermarke von 9 Euro an. Es wird interessant. Denn: Der Wert ist in eine kleine Turnaround-Situation gekommen. Die Marke von 8,40 Euro hat als Unterstützung tatsächlich gehalten. Dies könnte den Kurs wieder nach oben befördern, so ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.