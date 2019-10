Barrick Gold: Jetzt keine Schwäche zeigen!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Der Kurs der Barrick Gold-Aktie notiert wieder an einem entscheidenden Punkt. Am Freitag ist die Aktie zunächst über ihren 50-Tagedurchschnitt angestiegen und bis auf 17,63 US-Dollar vorgedrungen. Dort traf sie auf den Abwärtstrend seit dem Hoch vom 28. August und scheiterte an diesem. Die anschließenden Gewinnmitnahmen ließen den Kurs wieder unter den EMA50 zurückfallen und bei 17,20 US-Dollar aus dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung