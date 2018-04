Barrick Gold: Ist das eine Alternative?

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Liebe Leser,

trotz der Turbulenzen an den Märkten scheint der Goldpreis unterhalb von 1360 Dollar je Feinunze wie festgenagelt. Dennoch rücken zunehmend die Goldproduzenten wieder in den Fokus. Was nicht zuletzt damit zu tun hat, dass viele von ihnen in den vergangenen Jahren erfolgreich daran gearbeitet hatten, ihre Kostenbasis und ihre Verschuldung zu senken. Dass sie dennoch in den vergangenen Monaten eher ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Carsten Müller.