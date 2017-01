Barrick Gold: Ist die Talfahrt zu Ende?

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Liebe Leser,

starke Nerven mussten letzte Woche die Anleger von Barrick Gold beweisen, denn in den letzten Tagen ließ sich eine deutliche Verbesserung beim Kurs des Goldproduzenten feststellen, was vor allem mit dem Wiedererstarken des Goldpreises im Zusammenhang steht. Kann sich die Situation so halten?

Schluss mit dem Trauerspiel! Die Aktie von Barrick Gold hat lange genug für lange Gesichter gesorgt. Nun könnte sich die Situation, nach einer heftigen Talfahrt, wieder zum besseren wenden. Denn in dieser Woche wurde das Edelmetall wieder für mehr als 1.180 USD je Feinunze gehandelt und selbst ein Ausbruch über 1.200 USD könnte schon in den nächsten Tagen folgen. Barrick Gold profitiert von diesem Trend.

Kann das gut gehen? Tatsächlich ist der Newsflow bei Barrick Gold fast zum Erliegen gekommen und es wird jetzt wohl vor allem auf die Taten und Entscheidungen des baldigen neuen US-Präsidenten Donald Trump ankommen, wie sich der Goldpreis weiter entwickeln wird.

Kann sich Barrick Gold in Zukunft wieder als stabil erweisen und zufriedenstellend Aktienkurse liefern? Wir halten Sie informiert.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse